Ученые рассказали, как организм человека помогает коронавирусу в распространении внутри себя

Специалисты изучили клетки различных типов тканей, поражаемых вирусом. В итоге, зная, что SARS-CoV-2 для заражения клетки соединяется с рецептором ACE2, используя фермент TMPRSS2, они выяснили, что менее 10% генов в различных тканях имеют как ACE2, так и TMPRSS2. Помимо этого ученые выяснили, что интерферон, который обычно защищает организм от вирусов, стимулирует выработку ACE2, теме самым помогая вирусу проникнуть в клетку.

По итогу исследования американские ученые пришли к выводу, что применение интерферонов, которые сейчас испытываются в качестве средства от COVID-19, в будущем может только усилить инфекцию у некоторых пациентов.