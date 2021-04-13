Ученые рассказали, как побороть выгорание

Так, согласно опубликованным данным, лучше всего с выгоранием бороться самостоятельно, не рассчитывая на помощь со стороны руководителей или коллег. В первую очередь специалисты посоветовали выяснить, что именно привело к эмоциональному выгоранию, а уже затем сфокусировать свое внимание на заботе о себе или же добром отношении в другим.

Ученые пришли к выводу, что выгорание, как правило, происходит по трем основным причинам: истощение (интеллектуальных или физических ресурсов), отстраненность (дефицит общения) и снижения ощущения продуктивности. Именно с выявления причины выгорания и должна начинаться борьба с этим состоянием. Так, если оно произошло из-за умственного или физического истощения, стоит сфокусировать свое внимание на заботе о себе. Как показал эксперимент, у людей, которые проявляют по отношению к себе заботу, например медитируют, готовят себе вкусную еду, уже на следующий день уменьшается уровень выгорания.

Если же причиной выгорания послужила отстраненность, здесь необходим другой подход. “Когда вы чувствуете себя отстраненным, зацикленность на себе может привести к большему отстранению, в то время как доброта по отношению к другим может помочь восстановить чувство связи и принадлежности к своему сообществу”, — сообщили исследователи.

Помочь побороть вызванное ощущением неэффективности выгорание,можно путем формирования позитивного самоощущения. Например сострадание к себе и поддержка других людей.