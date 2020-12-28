Ученые рассказали, как поднять настроение в новогодние праздники с помощью еды

Ученые рассказали, что влиять на настроение можно при помощи определенной еды. ”Это возможно через химическое воздействие путем поступления триптофана, магния, марганца, калия в составе продуктов, особо ими богатых”, — сообщил ассистент кафедры медицинской элементологии Медицинского института РУДН Андрей Скальный.

Триптофаном богаты такие продукты, как сыр, рыба и некоторые орехи. Помимо прочего ученые порекомендовали отдавать предпочтение белковой пище, в которой также есть триптофан, и есть ее сочетая с любыми овощами, кроме картофеля и свеклы. В то же время, советуется ограничить употребление “тяжелой” еды и переедания в целом. Кроме того, не стоит злоупотреблять алкоголем.

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