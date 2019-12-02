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Ученые рассказали, как правильно высыпаться при сменном графике
Нужно придерживаться определенного режима
Среди людей, имеющих сменный график работы, проблема нехватки сна стоит довольно остро. Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как именно можно приспособить организм к жизни в данном режиме.
Так, эксперт порекомендовал придерживаться графика работы и режима сна в течение всей недели. ”Это означает, что если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днем спать”, — поделился Калинкин, отметив, что кардинальное изменение режима сна окажет крайне негативное влияние на организм.
По словам сомнолога, ничего страшного в том, чтобы оставить время для социальной жизни - нет, однако необходимо стараться придерживаться определенного режима.