Ученые рассказали, как правильно высыпаться при сменном графике

Так, эксперт порекомендовал придерживаться графика работы и режима сна в течение всей недели. ”Это означает, что если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днем спать”, — поделился Калинкин, отметив, что кардинальное изменение режима сна окажет крайне негативное влияние на организм.

По словам сомнолога, ничего страшного в том, чтобы оставить время для социальной жизни - нет, однако необходимо стараться придерживаться определенного режима.