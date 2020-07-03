Ученые рассказали, как растяжка тела может снизить риски развития диабета и болезней сердца

В ходе исследования ученые из Миланского университета отобрали 39 добровольцев, разделив их на две группы. Так, если участники первой группы не должны были осуществлять физическую активность, то вторые делали упражнения на растяжку ног пять раз в неделю на протяжении 12 недель. В результате было установлено, что у представителей второй группы артерии в нижней части голени и верхней части руки, при стимуляции, увеличивали кровоток и расширение, что, к тому же, способствовало уменьшению жидкости. Это к слову, и может снизить риски развития диабета и болезней сердца, так как именно для этих болезней характерны изменения к кровотоке.

”Это новое применение растяжения особенно актуально в нынешний период пандемии, когда многие люди сидят дома, где возможность проведения полезных тренировок для улучшения и предотвращения сердечных заболеваний, инсульта и других состояний ограничена” - поделилась автор статьи Эмилиано Си.