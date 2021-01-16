Ученые рассказали, как сблизиться с ребенком с научной точки зрения

Отмечается, что для эффективного взаимодействия с другими необходимо установить эмоциональную связь и быстро выявлять цели друг друга. Для этого у людей предусмотрена природная склонность синхронизироваться с другими. К примеру, люди часто начинают неумышленно подражать другим - смеяться или зевать.

В рамках исследования ученые решили проверить, что случается в мозгу, когда двое людей контактируют друг с другом таким образом. Для этого был использован метод инфракрасной спектроскопии, который позволяет выявить активность мозга при выполнении различных задач. Исследователи изучили, что происходит в мозгу каждого участника работы, сравнив их между собой. Выяснилось, что синхронизация возникает у людей не только в одно и то же время, но и в одной и той же области мозга.

Сообщается, что синхронизация между мозгами родителей и детей вырастает, когда семья взаимодействует друг с другом. Особенно активно это происходит в моменты, когда родители играют с детьми или решают проблемы, к примеру, головоломки. В то же время, мозги мамы и ребенка синхронизируются сильнее во время разговоров. В связи с этим, чтобы сблизиться с ребенком, согласно нейробиологии, следует чаще преодолевать трудности с помощью игр или же просто общаться. Это не только сделает семью более сплоченной, но и разовьет у ребенка социальные, эмоциональные и умственные способности.