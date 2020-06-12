Ученые рассказали, как сексуальная ориентация может сказаться на характере

Для установления связи между характером и сексуальной ориентацией ученые проанализировали несколько черт личности, включая невротизм, экстраверсию, открытость опыту, уживчивость, добросовестность. Выяснилось, что геи имеют более уживчивый характер, если сравнивать с мужчинами традиционной сексуальной ориентации. Кроме того, гомосексуалы, согласно данным исследования, добросовестны, а также имеют склонность к эмоциональной нестабильности.

Что касается лесбиянок, то по данным исследователей, им присуща замкнутость, меньшая уживчивость. Равно как и геи, они более добросовестны. ”Полученные нами результаты выявлены среди всех пяти личностных характеристик. Все они практически 100% совпали с прогнозами о смене пола”, – сообщил Марку Аллен, один из исследователей.