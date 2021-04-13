Ученые рассказали, как серым волкам удалось пережить ледниковый период

В ходе научной работы под руководством палеонтолога Даниэль Фрейзер, специалисты изучали данные, которые им удалось заполучить посредством сохранившихся зубов и костей черепа древних и современных серых волков. Таким образом они пришли к выводу, что эти животные начали в какой-то момент питаться иначе. На это намекают как следы износа зубов, так и химические отметины на волчьих останках.

Помимо прочего ученые воспользовались в данном исследовании устоявшимися моделями для выявления поведения животного. Все это позволило установить, что серым волкам удалось пережить ледниковый период за счет адаптации к новому рациону.