Ученые рассказали, как укрепляется нервная система за счет поднятия тяжестей

Для того, чтобы выявить данную связь они обучали обезьяну тянут утяжеленную ручку одной рукой. Так, в ходе эксперимента данную ручку постепенно утяжеляли на протяжении двенадцати неделью. Таким образом исследователи ежедневно стимулировали моторную кору, а также два моторных тракта, анализируя электрическую активность в мышцах руки. Во время тренировок электрический ответ от стимуляции коры и ретикулоспинального тракта лишь возрастал, что и говорит о усилении передачи сигналов.