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Ученые рассказали, как укрепляется нервная система за счет поднятия тяжестей
Более того, в первые недели тренировок укрепляется именно нервная система, а не мышцы
Стало известно, что физическая нагрузка может положительно сказаться не только на мышцах, но и на нервной системе. Так, издание JNeurosci опубликовало результаты нового исследования ученых, в рамках которого они рассказали, как укрепляется нервная система за счет поднятия тяжестей.
Для того, чтобы выявить данную связь они обучали обезьяну тянут утяжеленную ручку одной рукой. Так, в ходе эксперимента данную ручку постепенно утяжеляли на протяжении двенадцати неделью. Таким образом исследователи ежедневно стимулировали моторную кору, а также два моторных тракта, анализируя электрическую активность в мышцах руки. Во время тренировок электрический ответ от стимуляции коры и ретикулоспинального тракта лишь возрастал, что и говорит о усилении передачи сигналов.
Согласно опубликованным источником данным, именно первые несколько недель тренировок способствуют укреплению нервной системы, а не мышц.