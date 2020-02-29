Ученые рассказали, как употребление фруктов беременными влияет на мозг ребенка

По итогу они выяснили, как именно употребление фруктов будущими матерями влияет на мозг ребенка. По словам ученых, беременные женщины, которые едят больше фруктов во время беременности, могут стимулировать когнитивное развитие своих детей.

”Мы провели наше исследование на основе результатов оригинального когортного исследования CHILD, которое показало, что потребление фруктов беременными женщинами положительно влияет на умственные показатели младенцев вплоть до одного года после рождения”, — рассказала ведущий автор исследования психолог Клэр Скавуццо. По словам женщины, они с коллегами лишь выяснили, что положительное влияние оказывает именно потребление фруктов, а не прочие факторы, имевшие место быть в рамках оригинального исследования.