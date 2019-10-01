Ученые рассказали, как Земля восстанавливалась 13 миллионов лет после гибели динозавров

Но не только гигантами едиными — вместе с динозаврами, на планете вымерли и карликовые живые организмы. Правда со временем их численность и биоразнообразие пришло к исходному состоянию. Международная команда ученых из Великобритании, Германии и США решили оценить скорость, с которой данный процесс протекал. Исходным материалом для исследования послужили 54 метра керна, который был добыт на глубине океана. Исследователи отобрали из него 981 образец с разницей в возрасте примерно в 13 тыс лет, после чего подвергли полученные образцы изучению под микроскопом. Всего ученые смогли насчитать в материале чуть более 700 тыс различных окаменелостей.

В результате долгих исследований, ученые смогли выяснить, что ситуация после катастрофы смогла стабилизироваться лишь спустя 1.8 млн — именно после этого срока морские микроорганизмы смогли нарастить как количество, так и размеры. Правда стоит отметить, что, по словам исследователей, данный процесс протекал неспешно — к прежней продуктивности океан вернулся только через 13 миллионов лет.