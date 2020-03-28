Ученые рассказали, какая диета может быть полезна при астме

Авторы издания приводят в новом материале два исследования ученых, которые для выявления влияния диеты на состояние людей, страдающих астмой. привлекли добровольцев с данным диагнозом. В первом исследовании ученые попросили участников на протяжении восьми месяцев соблюдать растительную диету. Во втором же исследовании пациенты держали растительную диету на протяжении одного года. Так, если в первом исследовании контрольная группа пациентов с астмой отметила сокращение эксплуатации лекарств от астмы, а также уменьшение симптомов, то во второй группе участники сообщили о значительном улучшении состояния.

Ученые объясняют выявленную положительную динамику тем, что растительная диета способна снизить системное воспаление, провоцирующее астму. Кроме того, такая диета богата клетчаткой, что, в свою очередь, позволяет улучшить функцию легких.

”Астма - это заболевание, от которого страдают более 25 миллионов американцев, и, к сожалению, оно может сделать людей более уязвимыми во время вспышки COVID-19. Это исследование дает надежду, что диетические изменения могут быть полезны”, - поделилась автор исследования Хана Калеова, доктор медицинских наук, директор по клиническим исследованиям Комитета врачей.