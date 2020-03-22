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Ученые рассказали, какие болезни увеличивают шансы умереть от коронавируса
Уязвимы как люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и с диабетом
Издание Simit.org опубликовало новый материал, в рамках которого ученые рассказали, какие болезни увеличивают шансы умереть от коронавируса. Согласно данным экспертов, больше всего в период пандемии пневмонии нового типа уязвимы люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний.
Сообщается, что у таких людей при заражении коронавирусом вероятность умереть вырастает на 10,5 %. Повышенным рискам умереть от коронавируса подвержены и люди с диабетом. Так, у них, по данным ученых, вероятность смерти от инфекции увеличивается на 7,3%.
Риски также выросли и для людей, имеющих заболевания респираторного характера. У них, к слову, вероятность летального исхода выросла на 6%, тогда как у людей с раком данный показатель увеличился на 5,6%.