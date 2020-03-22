Ученые рассказали, какие болезни увеличивают шансы умереть от коронавируса

Сообщается, что у таких людей при заражении коронавирусом вероятность умереть вырастает на 10,5 %. Повышенным рискам умереть от коронавируса подвержены и люди с диабетом. Так, у них, по данным ученых, вероятность смерти от инфекции увеличивается на 7,3%.

Риски также выросли и для людей, имеющих заболевания респираторного характера. У них, к слову, вероятность летального исхода выросла на 6%, тогда как у людей с раком данный показатель увеличился на 5,6%.