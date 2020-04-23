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Ученые рассказали, какие продукты могут спасти от старческого слабоумия

Рацион питания должен быть разнообразным
Журналисты издания Neurology опубликовали материал, в рамках которого ученые рассказали, какие продукты могут спасти от старческого слабоумия. Также эксперты перечислили продукты, которые могут повысить вероятность развития деменции.

Для выявления влияния еды на риски развития деменции ученые провели исследование, в которое было привлечено порядка 627 людей в пожилом возрасте. Известно, что у 418 участников не было признаков старческого слабоумия, тогда как у 209 - они присутствовали. Так, начиная с 2015 года каждые два-три года ученые анализировали состояние здоровья всех участников, проводя медицинские осмотры.

В результате было установлено, что у участников, рацион которых состоит из колбас, крахмалистых продуктов, а также быстрых углеводов, старческое слабоумие развивалось быстрее, чем у участников, которые придерживались здорового рациона. Так, согласно данным ученых, в число продуктов, которые могут спасти от старческого слабоумия, входят овощи, фрукты, мясо или птица с гарнирами. Словом, рацион должен быть более разнообразным.

Автор: Лилик Ми
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