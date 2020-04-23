Ученые рассказали, какие продукты могут спасти от старческого слабоумия

Для выявления влияния еды на риски развития деменции ученые провели исследование, в которое было привлечено порядка 627 людей в пожилом возрасте. Известно, что у 418 участников не было признаков старческого слабоумия, тогда как у 209 - они присутствовали. Так, начиная с 2015 года каждые два-три года ученые анализировали состояние здоровья всех участников, проводя медицинские осмотры.

В результате было установлено, что у участников, рацион которых состоит из колбас, крахмалистых продуктов, а также быстрых углеводов, старческое слабоумие развивалось быстрее, чем у участников, которые придерживались здорового рациона. Так, согласно данным ученых, в число продуктов, которые могут спасти от старческого слабоумия, входят овощи, фрукты, мясо или птица с гарнирами. Словом, рацион должен быть более разнообразным.