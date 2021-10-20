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Ученые рассказали, какие продукты нужно есть для снижения риска инсульта

От молока до сыра
Исследователи выяснили, какой диете необходимо придерживаться для снижения риска развития инсульта. Согласно их данным, при употреблении определенных продуктов может уменьшить вероятность необратимых последствий болезней сердечно-сосудистой системы на 80%.
Ученые рассказали, какие продукты нужно есть для снижения риска инсульта

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Об этом сообщается в издании Еxpress. В материале говорится о том, что инсульт возникает во время блокировки притока крови к мозгу. Эта ситуация приводит к ограничению поступления кислорода в ткани мозга. Отмечается, что избежать большого количества повреждений мозга в данном случае можно, получив своевременное лечение от инсульта.

Ученые заявили, что рацион питания, богатый насыщенными жирами и трансжирами чреват инсультом и прочими сердечными заболеваниями. Отказаться имеет смысл и от употребления большого количества соли, так как она увеличивает артериальное давление.

Что касается продуктов, которые, напротив, могли бы уменьшить вероятность инсульта, к ним отнесли фрукты, овощи, клетчатку, молоко, сыр или йогурт. Однако стоит отметить, что такая диета снижает лишь риск ишемического инсульта, а не геморрагического.