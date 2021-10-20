Ученые рассказали, какие продукты нужно есть для снижения риска инсульта

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Об этом сообщается в издании Еxpress. В материале говорится о том, что инсульт возникает во время блокировки притока крови к мозгу. Эта ситуация приводит к ограничению поступления кислорода в ткани мозга. Отмечается, что избежать большого количества повреждений мозга в данном случае можно, получив своевременное лечение от инсульта.

Ученые заявили, что рацион питания, богатый насыщенными жирами и трансжирами чреват инсультом и прочими сердечными заболеваниями. Отказаться имеет смысл и от употребления большого количества соли, так как она увеличивает артериальное давление.

Что касается продуктов, которые, напротив, могли бы уменьшить вероятность инсульта, к ним отнесли фрукты, овощи, клетчатку, молоко, сыр или йогурт. Однако стоит отметить, что такая диета снижает лишь риск ишемического инсульта, а не геморрагического.