Ученые рассказали, какие специи могут уменьшить воспаление

Для обнаружения связи между наличием в еде специй и уменьшением воспаления, ученые провели исследование, в рамках которого добровольцы употребляли еду с добавлением смеси специй. Фиксировалось, что у участников были более низкие показатели воспаления, по сравнению с тем, когда они ели еду без специй.

Сообщается, что в исследовании использовалась смесь специй, в числе которых базилик, лавровый лист, черный перец, корица, кориандр, тмин, имбирь, орегано, петрушка, красный перец, розмарин, тимьян, а также куркума.