Наука и технологии
Сегодня 13:40
Ученые рассказали, какие специи могут уменьшить воспаление
Выяснилось, что специи не только делают еду вкусной, но и полезны для здоровья
Выяснилось, что добавление во время готовки еды специй может не только сделать блюдо более вкусным, но и позволит извлечь из этого пользу для здоровья. Так, журнал Nutrition опубликовал новый материал, в рамках которого ученые рассказали, какие специи могут уменьшить воспаление.
Для обнаружения связи между наличием в еде специй и уменьшением воспаления, ученые провели исследование, в рамках которого добровольцы употребляли еду с добавлением смеси специй. Фиксировалось, что у участников были более низкие показатели воспаления, по сравнению с тем, когда они ели еду без специй.
Сообщается, что в исследовании использовалась смесь специй, в числе которых базилик, лавровый лист, черный перец, корица, кориандр, тмин, имбирь, орегано, петрушка, красный перец, розмарин, тимьян, а также куркума.