Ученые рассказали, какое животное могло передать коронавирус человеку

Ученые рассказали, что собаки могли съесть летучих мышей, став при этом переносчиками инфекции. Таким образом, оказавшись в кишечнике собаки, бактерии могли повлиять на эволюцию вируса, который, в свою очередь, мог приспособиться к человеческому ответу и передаться через время человеку.

Данные выводы ученых основаны на анализе 1252 полноразмерных геномов коронавирусов, в числе которых коронавирус летучей мыши BatCoV RaTG13. Издание Molecular Biology and Evolution сообщило, что геном данного коронавируса на 96% идентичен геному коронавирусу нового типа. В то же время у млекопитающих присутствует белок ZAP, ответственный за защиту организма от попадания инфекции, который, в свою очередь, перестает функционировать при борьбе организма с вирусом, в котором мало сайтов CpG. Выяснилось же, что у аналогичных SARS-CoV-2 вирусов фиксируется малое количество данных сайтов. Коронавирусы, которые присущи собакам, к слову, имеют идентичный SARS-CoV-2 и BatCoV RaTG13 уровень CpG.