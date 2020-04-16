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Ученые рассказали, какое животное могло передать коронавирус человеку

Речь не о летучих мышах
Университета Оттавы рассказали, какое животное могло передать коронавирус человеку. Так, согласно их данным, заразить коронавирусной инфекцией людей могли бродячие собаки.

Ученые рассказали, что собаки могли съесть летучих мышей, став при этом переносчиками инфекции. Таким образом, оказавшись в кишечнике собаки, бактерии могли повлиять на эволюцию вируса, который, в свою очередь, мог приспособиться к человеческому ответу и передаться через время человеку.

Данные выводы ученых основаны на анализе 1252 полноразмерных геномов коронавирусов, в числе которых коронавирус летучей мыши BatCoV RaTG13. Издание Molecular Biology and Evolution сообщило, что геном данного коронавируса на 96% идентичен геному коронавирусу нового типа. В то же время у млекопитающих присутствует белок ZAP, ответственный за защиту организма от попадания инфекции, который, в свою очередь, перестает функционировать при борьбе организма с вирусом, в котором мало сайтов CpG. Выяснилось же, что у аналогичных SARS-CoV-2 вирусов фиксируется малое количество данных сайтов. Коронавирусы, которые присущи собакам, к слову, имеют идентичный SARS-CoV-2 и BatCoV RaTG13 уровень CpG.

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