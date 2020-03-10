Ученые рассказали, какой болезни подвержены высокие и стройные девушки

Сообщается, что для выявления связи между эндометриозом и индексом массы тела ученые анализировали взросление более 170 000 девочек в возрасте от 7 до 13 лет. В результате было установлено, что девочки с более высоким индексом массы тела в детском возрасте имеют меньшую вероятность развития эндометриоза, тогда как высокие и стройные, напротив, более подвержены данному заболеванию. По словам ученых, это может быть связано с повышенным уровень эстрогена.

”Наши результаты показывают, что показатели риска можно выявить в более раннем возрасте, что может помочь ускорить диагностику. А это, в свою очередь, поможет своевременно начать лечение для замедления роста ткани эндометрия”, - рассказала доктор Джули Аареструп из Данского центра клинических исследований и профилактики.