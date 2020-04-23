Ученые рассказали, какой кофе является самым полезным для здоровья

Так, в ходе исследования ученые выявили связь между завариванием кофе и продолжительностью жизни. По словам экспертов, именно фильтрованный кофе является наиболее полезным. ”Нефильтрованный кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Использование фильтра удаляет их и снижает вероятность сердечных приступов и преждевременной смерти”, - поделился автор исследования профессор Даг С. Тель из Университета Гетеборга.

Ученые отметили, что именно употребление фильтрованного кофе, в отличии от нефильтрованного, снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Это может быть связано с тем, что нефильтрованный кофе способен увеличить уровень холестерина в крови.