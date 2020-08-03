Ученые рассказали, когда человечество столкнется с глобальной катастрофой

Согласно данным специалистов, человечество в ближайшее столетие столкнется с новым мировым потопом. Рост опасности потопа обусловлен стремительными приливами, которые, в свою очередь, провоцируют волны и шторм. Исследователи подсчитали, что уже к 2100 году значительная часть суши окажется под водой, если человечество не повлияет на ситуацию. Если быть точнее, прибрежные районы приблизительно на половину будут затоплены.

Вероятность потопления больше всего в районах, которые находятся на высоте около 10 метров над уровнем моря. Так, в худшем случае около 287 млн человек или порядка 4% человечества может столкнуться с прибрежными наводнениями. Предполагаемый урон в денежном эквиваленте составит 14 триллионов долларов.