Ученые рассказали, когда пандемия коронавируса может достигнуть пика

В ходе работы ученые из Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета проанализировали опыт прошлых вспышек коронавирусных инфекций, выяснив, что четыре из семи коронавирусов человека провоцируют сезонные эпидемии. Более того, большинство заражений приходится на зимние месяцы.

Ученые обнаружили, что чаще всего коронавирусные инфекции выявляются с декабря по апрель-май, а их пик, в свою очередь, приходится на период с января по февраль. Так, лишь 2,5% случаев было зафиксировано с июня по сентябрь. Также ученые установили, что 260 случаев заражения из 993 были обусловлены контактами внутри семьи.