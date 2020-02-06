Ученые рассказали, кто имеет наименьший шанс заражения коронавирусом

Для того, чтобы обнаружить данный факт, ученые изучили всю собранную информация о первых 425 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Ухане. По итогу были сделаны выводы, согласно которым порядка 95% заболевших заметили первые симптомы в первые 12 дней после заражения — связано это с тем, что средний инкубационный период вируса составляет 5,2 дня. Но что куда более важно, так это факт отсутствия среди случаев заболевания в Ухане детей младше 15 лет. Ученые считают, что это связано либо с тем, что дети в принципе не подвержены заражению новым коронавирусом, либо с тем, что у них данное заболевание протекает в более мягкой форме, чем у взрослых.

”Из всего, что мы видели, и по непонятным для нас причинам кажется, что вирус в первую очередь влияет на взрослых. Возможно, мы видим не все данные, так как отчеты, которые поступают из Китая, касаются только взрослых, а не педиатрических больниц”, — рассказал медицинский эксперт Ричард Мартинелло из Йельской школы медицины.