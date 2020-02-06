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Ученые рассказали, кто имеет наименьший шанс заражения коронавирусом

А ведь данную группу считали одной из самых уязвимых перед лицом эпидемии коронавируса
В научном журнале New England Journal of Medicine были опубликованы результаты анализа эпидемиологических характеристик распространения коронавируса. Так, ученым удалось выяснить, что среди заболевших практически полностью отсутствуют дети.

Для того, чтобы обнаружить данный факт, ученые изучили всю собранную информация о первых 425 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Ухане. По итогу были сделаны выводы, согласно которым порядка 95% заболевших заметили первые симптомы в первые 12 дней после заражения — связано это с тем, что средний инкубационный период вируса составляет 5,2 дня. Но что куда более важно, так это факт отсутствия среди случаев заболевания в Ухане детей младше 15 лет. Ученые считают, что это связано либо с тем, что дети в принципе не подвержены заражению новым коронавирусом, либо с тем, что у них данное заболевание протекает в более мягкой форме, чем у взрослых.

”Из всего, что мы видели, и по непонятным для нас причинам кажется, что вирус в первую очередь влияет на взрослых. Возможно, мы видим не все данные, так как отчеты, которые поступают из Китая, касаются только взрослых, а не педиатрических больниц”, — рассказал медицинский эксперт Ричард Мартинелло из Йельской школы медицины.