Ученые рассказали, люди с какой группой крови максимально уязвимы перед коронавирусом

Для этого специалисты были вынуждены провести анализ примерно 8 582 968 вариаций в геноме, после чего они пришли к выводу, что максимальный риск столкнуться с коронавирусной инфекцией имеется у носителей двух мутаций в третьей и девятой хромосомах. Если говорить более простым для обывателя языком, если люди с 1 группой крови наименее подвержены риску заражения коронавирусом, то люди, у которых кровь 2-й группы, наоборот, максимально подвержены заражению новейшим SARS-CoV-2.

Что интересно, подобные выводы ранее уже были озвучены китайскими медиками: они также сообщали о том, что люди с 1-й группой крови имеют наименьший шанс заразиться коронавирусом, в то время как люди со 2-й группой крови имеют наибольший шанс. У людей с 3-й и 4-й группами крови шансы стать инфицированным примерно равны