Ученые рассказали, насколько высшее образование снижает риск алкоголизма

Так, чтобы оценить возможное влияние уровня образования на риск стать зависимым от алкоголя, группа исследователей из Национального института здравоохранения США провела эксперимент. Авторы использовали генетические данные, полученные международным консорциумом по геномике, после чего проверили их на наличие связи между уровнем полученного образования и уровнем потребления алкоголя.

”Используя данные в приблизительно 780 тыс участников исследования, мы обнаружили, что генетические варианты, имевшие дополнительные 3,61 года обучения в школе, имели на 50% меньший риск оказаться зависимыми от алкоголя. Таким образом нам удалось обнаружить связь уровня образования с характером употребления алкоголя”, — рассказал один из авторов исследования доктор Фальк Лохофф.