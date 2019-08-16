Ученые рассказали о болезнях людей в эпоху Одиссея и Троянской войны

Ученые изучили поселение времен бронзового века на ферме Муст. Деревня располагалась недалеко от нынешнего болгарского города Питерборо. Жизнь кипела в этих краях во времена расцвета древней Греции, а потому ученым очень сложно было найти остатки микроорганизмов, которые соседствовали с людьми в то время. Но они смогли. Так, в окружающей грязи сохранились заболоченные “копролиты” — кусочки человеческих фекалий, которые теперь были собраны и проанализированы археологами в Кембриджском университете. Они использовали методы микроскопии для обнаружения древних яиц-паразитов в фекалиях и окружающих отложениях

”Мы нашли самые ранние свидетельства появления рыбного ленточного червя, эхиностомического червя и гигантского почечного червя в Британии. Эти паразиты распространяются при употреблении в пищу водных животных, таких как рыба, амфибия и моллюски, в сыром виде. Проживание над водой со слабым течением, возможно, защитило жителей от некоторых паразитов, но подвергло их риску заражения другими”, — рассказал ведущий автор исследования доктор Пирс Митчелл из археологического отдела Кембриджского университета.