Ученые рассказали о массовом вымирании на Земле задолго до прихода динозавров

Так, данные, полученные из древних горных пород, показывают, что самое древнее за всю историю нашей планеты вымирание произошло среди одноклеточных организмов более 2 млрд лет назад. Недавний анализ демонстрирует, что смертельное событие было намного более масштабным, чем любая другая известная науке гибель живых существ, даже вымирание динозавров.

”Тот факт, что эта геохимическая "подпись" сохранилась в окаменелостях, очень нас удивил. Особенно необычным в найденных минералах была их очевидно очень богатая история”, — рассказал геолог из Стэнфордского университета Малкольм Ходжскисс.