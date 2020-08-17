Ученые рассказали о новой теории возникновения коронавируса

Данная теория основана на обнаруженным учеными записям врачей, которые лечили горняков китайской провинции Юньнань. Известно, что рабочие на протяжении двух недель занимались чисткой шахт от отходов жизнедеятельности летучих мышей. Согласно данным источника, врачи отмечали у работников симптоматику, которая соответствует коронавирусу. В частности, у пациентов поднималась температура, присутствовал сухой кашель, боли в конечностях, а также развивалась пневмония. Отмечается также, что некоторым пациентам требовалось подключение к аппаратам ИВЛ. Всего из шести инфицированных горняков вылечиться удалось лишь троим.

По данным ученых, анализы пациентов выдали положительный результат на коронавирусную инфекцию.