Наука и технологии
Сегодня в 10:15
Ученые рассказали о пользе горького шоколада в пожилом возрасте
Однако речь об определенном количестве продукта в день
Ученые продолжают раскрывать пользу различных продуктов на здоровье. На этот раз в результате исследования было выявлено положительное действие горького шоколада в пожилом возрасте.
В научной работе приняли участие 50 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 64 лет. Исследователи попросили их съедать по 30 граммов горького шоколада шесть раз в неделю на протяжении месяца. Как выяснилось, регулярное употребление этого продукта способствует улучшению познавательных способностей.
Кроме того, полезен он не только для пожилых людей, но и для спортсменов. Так, потребление порядка 10 граммов горького шоколада в день провоцирует рост выносливости и влияет на скорость проката у велосипедистов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.