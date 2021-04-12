Ученые рассказали о пользе горького шоколада в пожилом возрасте

В научной работе приняли участие 50 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 64 лет. Исследователи попросили их съедать по 30 граммов горького шоколада шесть раз в неделю на протяжении месяца. Как выяснилось, регулярное употребление этого продукта способствует улучшению познавательных способностей.

Кроме того, полезен он не только для пожилых людей, но и для спортсменов. Так, потребление порядка 10 граммов горького шоколада в день провоцирует рост выносливости и влияет на скорость проката у велосипедистов.

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