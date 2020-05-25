Ученые рассказали о пользе употребления матерных слов

Выяснилось, что благодаря использованию бранной лексики во время сильной боли можно повысить болевой порог, что, к слову, способствует уменьшению неприятных ощущений. Для того, чтобы обнаружить пользу матерных слова ученые провели исследование, в которое привлекли порядка 92 добровольцев. Так, участникам было дано необычное задание: опустить руку в ледяную воду, выкрикивая матерные слова или созвучные им. Однако когда боль от холода становилась невыносимой, участники могли убрать руку из воды.

Было установлено, что те участники, которые не сдерживали себя и выкрикивали матерные слова болевой порог повышался. В то же время у тех, кто употреблял созвучные им слова - изменений в ощущении боли не наблюдалось.