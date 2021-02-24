Ученые рассказали о способе борьбы с головной болью

Речь о физической активности, которую необходимо выполнять еженедельно. По данным ученых, это является эффективным способом уменьшить интенсивность и частоту приступов. Кроме того, упражнения способствуют высвобождению эндорфинов и способны уменьшить боль и снизить стресс.

В рамках исследования специалисты привлекли порядка пяти тысяч человек с диагностированной мигренью. Их разделили на две группы, учитывая их уровень физической подготовки. Первая группа состояла из людей, которые не уделяют времени физическим нагрузкам, вторую группу, в свою очередь, поделили еще на подгруппы в зависимости от уделяемого тренировкам времени. Выяснилось, что те, кто тратит на спорт более 2,5 часа в неделю меньше сталкиваются с головной болью.