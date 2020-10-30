Наука и технологии
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Ученые рассказали о способе поиска новой планеты в Солнечной системе
В ходе исследования было найдено 17 кандидатов на роль новой планеты
Ученые Йельского университета рассказали о способе поиска новой планеты в Солнечной системе. Он подразумевает поиск наиболее слабых орбитальный следов.
Результатами исследования поделилось издание The Planetary Science Journal.”Никто не сможет увидеть эту планету, если не будет использовать этот метод. Если Девятая Планета будет где-то поблизости, она будет невероятно тусклой”, - поделилась ведущий автор работы Малена Райс.
Астрономы опробовали свой метод в рамках поиска световых сигналов трех известных транснептуновых объектов. Впоследствии исследователи осуществили слепой поиск в двух секторах внешней Солнечной системы для выявления новой планеты или ранее неизвестных объектов пояса Койпера. Таким образом удалось обнаружить порядка 17 вероятных объектов, которые на сегодняшний день изучаются специалистами.