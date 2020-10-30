Ученые рассказали о способе поиска новой планеты в Солнечной системе

Результатами исследования поделилось издание The Planetary Science Journal.”Никто не сможет увидеть эту планету, если не будет использовать этот метод. Если Девятая Планета будет где-то поблизости, она будет невероятно тусклой”, - поделилась ведущий автор работы Малена Райс.

Астрономы опробовали свой метод в рамках поиска световых сигналов трех известных транснептуновых объектов. Впоследствии исследователи осуществили слепой поиск в двух секторах внешней Солнечной системы для выявления новой планеты или ранее неизвестных объектов пояса Койпера. Таким образом удалось обнаружить порядка 17 вероятных объектов, которые на сегодняшний день изучаются специалистами.