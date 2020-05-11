Ученые рассказали о способности коронавируса передаваться через слёзы

Выяснилось, что в глазных яблоках есть белок, который используется вирусом для связи с клетками в организме. Отмечается, что коронавирусная инфекция для попадания в организм сфокусирована на рецепторах ACE-2, выступающих в роли так называемых “врат” клетки. Они, к слову, есть и в дыхательных путях и легких, чем и обусловлена способность инфекции проникать и поражать органы воздушного дыхания у человека. Таким образом, капли от кашля и чихания инфицированного человека, попадая на поверхность глаза способствуют быстрому проникновению вируса в организм.

Кроме того, ученые также сообщили, что коронавирус способен распространяться по органам и через слезы. В связи с этим экспертами рекомендовано озаботиться не только о гигиене рук, но и гигиене глаз, носа, а также горла, что позволит уменьшить вероятность инфицирования.