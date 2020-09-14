Ученые рассказали о связи определенной группы крови с вероятностью заболеть различными болезнями

Так, группа исследователей из Дании выяснила, что с ее помощью можно установить, насколько велик шанс в случае того или иного человека столкнуться с тромбозом глубоких вен, а также образованием тромбов в ногах. Анализ собранных за многие годы данных показал, что у людей со II, III или IV группами крови тромбы образуются на 40%, чем у тех, кто является носителем группы I крови. При этом уже ученые из Гарвардского университета установили, что самый высокий риск развития сердечных заболеваний у людей с IV группой крови.

Есть и исследование Шведских ученых из Каролинского института, которые сообщили, что их исследование показало, что люди со II группой крови чаще сталкиваются с развитием рака желудка (примерно на 20%), чем все остальные.