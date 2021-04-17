Ученые рассказали о важности мяса и сыра в рационе кормящих женщин

По словам специалистов, в рацион женщин в период грудного вскармливания должны входит мясо и сыр, что положительно скажется на здоровье детей. Данная рекомендация подтверждена исследованием. В его рамках они анализировали, как питание грызунов-матерей сказывается на кишечном бактериоме их потомства, который, в свою очередь, формируется еще в младенчества. Данный механизм может подавлять размножение патогенных бактерий в пищеварительном тракте.

Помимо прочего исследователи установили, что больше всего на это влияют получаемые кормящей матерью из еды жиры. Одна из авторов данного исследования - Дина Гибсон - отметила, что имея в рационе насыщенные жиры можно улучшить защиту от кишечных болезней инфекционного характера ребенка в более взрослом возрасте.

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