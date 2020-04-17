Ученые рассказали о возможных осложнениях у больных коронавирусом с ожирением

Так, ученые провели анализ данных пациентов с Covid-19, которые поступили в больницу в Нью-Йорке, после чего пришли к неутешительному выводу — ожирение действительно может нести риск осложнений. При этом исследователи отмечают, что выводы являются предварительным и, возможно, в дальнейшем не получат подтверждения. Но при этом важно понимать, что соответствующее исследование провели и ученые из Китая, в котором рассматривались результаты среди группы из 112 пациентов. В итоге было выяснено, что из 17 умерших 15 также имели избыточный вес либо ожирение.

”Мы должны внимательней относиться к пациентам с ожирением, когда они поступают в больницу, — мы должны беспокоиться о них немного больше”, — рассказали авторы исследования, проведенного по данным из Нью-Йорка.