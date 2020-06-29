Ученые рассказали о вреде разрешенной в России пищевой добавки

Отметим, что Е171 разрешена как в России, так и в США, однако запрещена во Франции. В ходе исследование учеными были проведены эксперименты на грызунах. Так, исследователи внедряли в рацион мышей наночастицы Е171. Отмечается, что одну группу животных кормили здоровой низкокалорийной едой, тогда как вторая группа питалась пищей, приближенной к обычному питанию современного человека.

Выяснилось, что несмотря на то, что негативное влияние данной добавки наблюдалось у обеих групп, мыши с “жирной пищей”, все же, пострадали больше. Сообщается, что данная добавка вредит состоянию кишечной микрофлоры, а также способствует воспалению ЖКТ и печени. Однако стоит отметить, что на данный момент ученые не пришли к однозначному выводу, вредит ли организму получаемое количество добавки Е171, которое человек получает с пищей.