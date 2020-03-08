Ученые рассказали о вреде смартфонов и компьютеров для мозга

Глава клиники памяти “Окумура” Аюми Окумура поделился, что за последние несколько лет увеличилось число пациентов с нарушениями памяти, отметив, что чаще всего данный диагноз ставился людям от 30 до 60 лет. Обусловлено это, по словам специалиста, в первую очередь активным использованием смартфонов и компьютерами, что собствует перегрузке мозга чрезмерными потоками информации.

Кроме того, о негативном влиянии смартфонов и компьютеров рассказал и ученый-нейрогирург Васэда Есикуни Эдагава. Так, он напомнил, что за регуляцию информации в мозгу ответственна префронтальная кора в лобной доле, которая также влияет на мышление, принятие решений, а также регулирование памяти и эмоций. В связи с чем, к слову, при перегрузке мозга деятельность вышеперечисленных функций может быть затруднена, что приводит к росту простых ошибок, устранению мотивации, интереса, а также к состоянию разочарования и гневу.