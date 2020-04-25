Ученые рассказали об эффективности масок ручной работы

Издание отмечает, что маски ручной работы, состоящие из нескольких слоев, почти также эффективны, как респираторы класса N95. Для того, чтобы изучить эффективность данных масок ученые провели исследование, в рамках которого была разработана специальная аэрозольная установка, благодаря чему анализировалась способность маски удерживать вредные частицы.

В результате было установлено, что хуже всего со своей задачей справляются одноразовые маски. Так, несмотря на то, что они способны нивелировать некоторые частицы аэрозолей, они также пропускали мелкие частицы. Однако стоит отметить, что для эффективной защиты необходимо убедиться в том, что маска достаточно плотно прилегает к лицу, поскольку в обратном случае ее эффективность может упасть в два раза.