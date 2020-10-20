Наука и технологии
Сегодня 19:00
Ученые рассказали об опасности городского воздуха
Он повышает риск развития деменции
Издание The Lancet Planetary Health опубликовало новый материал, в котором ученые Гарвардского университета рассказали об опасности городского воздуха. Они обнаружили, что загрязнение воздуха связано с ростом риска развития старческого слабоумия, болезни Паркинсон и других рановидностей смертельно опасной деменции.
В ходе исследования были проанализированы сведения о госпитализациях американцев из-за проблем неврологического характера с 2006 по 2017 год. Далее же ученые сопоставили их с оценками концентрации частиц PM2.5 в городском воздухе в месте их проживания. Так, было установлено, что каждые пять микрограммов PM2.5 на кубический метр воздуха увеличивают вероятность риска госпитализации из-за болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и других подобных форм деменции на 13%.
Причем повышенный риск наблюдался даже ниже предположительно безопасных уровней воздействия PM2.5.