Ученые рассказали об опасности переедания бананов для здоровья

Отмечается, что ключевым недостатком бананов является высокое содержание в них сахара, углеводов и калорий. Благодаря этому, переев бананов, можно столкнуться с лишними килограммами. В то же время, у людей с повышенным сахаром в крови может возникнуть скачок глюкозы.

Также банан известен тем, что имеет в своем составе большое количество калия. Это свойство фрукта, при чрезмерном его употреблении, может привести к гиперкалиемии, которая, в свою очередь, может спровоцировать нарушение функций нервных и мышечных клеток. Мигрень же из-за бананов может возникнуть из-за наличия в них химического вещества тирамина.