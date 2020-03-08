Ученые рассказали об опасности популярного завтрака

Так, по словам специалистов, не в последнюю очередь это связано с тем фактом, что те же дети едят в 2–3 раза больше хлопьев, чем рекомендуется употреблять в пищу в качестве нормы. Таким образом количество потребляемого сахара в рамках одного приема пищи увеличивается в несколько раз, что в свою очередь может привести к ожирению и диабету.

”Если вы не можете отказаться от молочных завтраков, то можно попробовать использовать не покупные хлопья, а гранолу собственного приготовления”, - говорится в сообщении ученых, проводивших данное исследование.