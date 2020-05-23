Ученые рассказали об особенностях легких умерших от COVID-19

Сообщается, что в ходе исследования специалисты изучили легкие пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции, сравних их с легкими тех, кто умер от острого респираторного дистресс-синдрома и других причин. Выяснилось, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция и грипп относятся к одной категории вирусов, поражая дыхательные пути, легкие пациентов имеют отличительные особенности. В частности, разница фиксировалась в кровеносных сосудах умерших от коронавируса.

Так, согласно данным ученых, коронавирус повредил клетки сосудистой оболочки, что, в свою очередь, способствовало повреждению эндотелия. Кроме того, у зараженных коронавирусом отмечается широко распространенная свертываемость крови, а также увеличение новых сосудов, что, по всей видимости, обусловлено реакцией организма на вирус.