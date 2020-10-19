Ученые рассказали об отличиях реальных и киношных войн в космосе

Стычки в космосе не будут преследовать такую основную для наземных операций цель, как контроль над территорией. Военные спутники на стоят на месте и двигаются с огромной скоростью, поэтому контроль над тем или иным сектором космоса скорее подразумевает уничтожение спутников противника. Такие операции потребуют медленных и хорошо продуманных ходов, поэтому забудьте о стремительных баталиях из "Звездных войн".

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