Наука и технологии
Сегодня 18:54
Ученые рассказали об отличиях реальных и киношных войн в космосе
Как оказалось, на самом деле все будет куда скучнее, чем в кино
В издании Aerospace Corporation появилась свежая публикация, в которой ученые рассказали об отличиях реальных и киношных войн в космосе. Материал особенно актуален на фоне все большей милитаризации космического пространства.
По словам экспертов, настоящие бои в космосе будут далеко не так эффектны, как в фильмах наподобие “Звездных Войн”, сообщает Aerospace Corporation. Из-за особенностей межпланетного пространства, боевые действия там будут весьма медленными и "скучными".
Стычки в космосе не будут преследовать такую основную для наземных операций цель, как контроль над территорией. Военные спутники на стоят на месте и двигаются с огромной скоростью, поэтому контроль над тем или иным сектором космоса скорее подразумевает уничтожение спутников противника. Такие операции потребуют медленных и хорошо продуманных ходов, поэтому забудьте о стремительных баталиях из "Звездных войн".
Эксперты также склонны полагать, что в ближайшие годы космические державы не станут оснащать свои спутники оружием. Таким образом, реальные бои в космосе будут представлять из себя намеренное столкновение двух противоборствующих летательных аппаратов.