Ученые рассказали, от чего зависит чувство одиночества

Статья, основанная на проведенной специалистами работе, опубликована на научном портале BMC Public Health. В ней говорится о том, что чувство одиночества тесно связано с возрастом человека. Так, например, среди молодых участников проведенного опроса, одинокими себя признали 2 042 человека (39,7%), в то время среднего возраста считали себя одинокими в 43,3% случаев. Самыми же одинокими оказались люди старшего возраста — из них 48,2% опрошенных признались в наличии проблемы.

Таким образом, на основе полученных данных можно предположить, что человек становясь старше, становится и более одиноким. Вероятно, это в том числе связано и с тем, что с годами люди склонны терять имевшиеся ранее социальные связи.