Ученые рассказали, переболевшие какой болезнью люди невосприимчивы к COVID-19

По словам экспертов, те пациенты, что в свое время переболели в период эпидемии SARS в Китае в 2003 году, на данный момент являются невосприимчивыми к новейшему коронавирусу. К данному выводу международная группа ученых пришла после того, как провела анализ крови, взятой у пациентов, переболевших данным вирусным заболеванием..

Прямо сейчас специалисты занимаются тем, что пытаются выделить сразу несколько антител, в том числе и носителями которых являются люди, “пропустившие” через себя атипичную пневмонию — вместе они смогут использоваться для лечения наиболее тяжелых форм заболевания COVID-19, а также для профилактики заражения людей из группы риска.