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Ученые рассказали, переболевшие какой болезнью люди невосприимчивы к COVID-19
Это знание может помочь в борьбе с новым недугом
В научном журнале Nature была опубликована свежая статья, в которой рассказывается о достаточно интересном открытии ученых. Так, специалисты поделились информацией о том, переболевшие какой болезнью люди оказались невосприимчивы к COVID-19.
По словам экспертов, те пациенты, что в свое время переболели в период эпидемии SARS в Китае в 2003 году, на данный момент являются невосприимчивыми к новейшему коронавирусу. К данному выводу международная группа ученых пришла после того, как провела анализ крови, взятой у пациентов, переболевших данным вирусным заболеванием..
Прямо сейчас специалисты занимаются тем, что пытаются выделить сразу несколько антител, в том числе и носителями которых являются люди, “пропустившие” через себя атипичную пневмонию — вместе они смогут использоваться для лечения наиболее тяжелых форм заболевания COVID-19, а также для профилактики заражения людей из группы риска.