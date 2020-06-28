Ученые рассказали, почему идеальной диеты не существует

В ходе эксперимента ученые на протяжении четырех дней кормили добровольцев абсолютно одинаковым рационом, проверяя их метаболические реакции. Так, ученые проанализировали образцы мочи участников, обнаружив отличия их по химическому составу. Благодаря анализу выяснилось, что организмы некоторых добровольцев тратили больше энергии для переваривания той же пищи, которые употребляли все участники. Отметим, что ученые в рамках эксперимента предлагали участникам четыре вида диеты, включая диеты с большим количеством фруктов, овощей и клетчатки, а также диету с более вредными продуктами.

”Некоторые люди были более восприимчивы к диете, чем другие, независимо от того, была ли диета здоровой или нет. Метаболические процессы, которые активизировались после каждой диеты, были разными у людей, причем эти различия касались уровня глюкозы в крови”, – поделился директор ANPC и проректор Института здоровья будущего Университета Мердока профессор Джереми Николсон.

Исследователи отметили, что ряд реакций организма на диету обусловлен функционирование кишечных бактерий, что в очередной раз доказывает, что состав кишечной микрофлоры у каждого разный, из чего следует, что идеальной диеты не существует.