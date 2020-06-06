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Ученые рассказали, почему коронавирус может быть опасным для лысых мужчин
Все дело в дефиците определенных гормонов
Ученые из американского университета Брауна обнаружили, что коронавирусная инфекция нового типа может быть особо опасной для лысых мужчин. О том, почему COVID-19 так влияет на данную категорию мужчин, рассказали в издании The Telegraph.
По мнению профессора Карлоса Вамбьера, облысение может быть потенциальным знаком того, что коронавирус будет протекать в тяжелой форме. На это также указывает официальные статистика летальных исходов в Испании. Так, порядка 79% смертей было зафиксировано именно среди лысых мужчин.
Согласно результатам исследования, связано это может быть с тем, что андрогенные гормоны, которые при дефиците приводят к облысению, ответственны за подавление возбудителя коронавируса нового типа в организме. Так, при недостатке данных гормонов вероятность тяжелого течения COVID-19 - повышается.