Ученые рассказали, почему коронавирус может быть опасным для лысых мужчин

По мнению профессора Карлоса Вамбьера, облысение может быть потенциальным знаком того, что коронавирус будет протекать в тяжелой форме. На это также указывает официальные статистика летальных исходов в Испании. Так, порядка 79% смертей было зафиксировано именно среди лысых мужчин.

Согласно результатам исследования, связано это может быть с тем, что андрогенные гормоны, которые при дефиците приводят к облысению, ответственны за подавление возбудителя коронавируса нового типа в организме. Так, при недостатке данных гормонов вероятность тяжелого течения COVID-19 - повышается.