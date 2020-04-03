Ученые рассказали, почему коронавирус нужно лечить срочно

В ходе исследования ученые разделили 25 инфицированных коронавирусом людей на две группы. Так, если у участников первой группы между выявление диагноза и началом терапии прошло меньше трех дней, то во вторую группу попали пациенты, у которых это время составило больше трех дней. Анализируя показатели двух групп ученые обнаружили, что пациенты, которые начали лечиться в срочном порядке имели лучшие результаты анализов. Кроме того, они вылечились примерно за шесть дней с начала терапии, тогда как участники второй группы, которые начали получать лечение немногим позднее - выздоравливали в среднем до 13 дней. Этим и обусловлена срочность лечения коронавируса.

Кроме того, согласно данным доктора Го Цюань Хуань из Второй народной больницы в Уху, который и проводил данное исследование, быстрое реагирование на инфицирование коронавирусом позволит уменьшить вероятность последствий, которые могут настигнуть в ходе болезни.