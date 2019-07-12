Ученые рассказали, почему котов и собак нельзя кормить сладостями

”Собаки таких пород, как мопсы, лабрадоры, далматинцы, таксы, болонки и бассет-хаунды, наиболее склонны к набору веса. Среди кошек к набору лишнего веса склонны персидские, британские кошки, сфинксы и корниш-рексы. Животных этих пород следует сразу приучать к режиму питания. Встречается ожирение также у морских свинок, кроликов и ящериц”, — рассказали столичные ветеринары.

Если же ваше животное умудрилось набрать лишний вес, то тут все как у людей — надо начать больше времени уделять прогулкам, нормализовать питание и больше не налегать на всякие сладости. Например, с собакой нужно гулять два-три часа в день и обязательно принимать участие в играх, говорят доктора, а кошке давать лазать и прыгать.