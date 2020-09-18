Ученые рассказали, почему люди забывают свои сны

Так, исследователи из Университета Монаша в Мельбурне заявили, что основной причиной “забывчивости” после пробуждения является гиппокамп. Дело в том, что не все области мозга, когда мы засыпаем, отключаются одновременно. В числе последних, кто начинает отдыхать, и оказался гоппокамп — структура, имеющая решающее значение в вопросе перехода информации из кратковременной памяти в долговременную.

И, что логично, если гиппокамп засыпает последним, то просыпается он тоже последним — по крайней мере, именно так это работает у тех людей, которые с утра не могут вспомнить то, что им снилось. А все потому, что такие люди в начале дня попадают в своеобразное “окно”, в котором сон находится в кратковременной памяти, а гиппокамп не может его “принять” из-за того, что продолжает отдыхать.