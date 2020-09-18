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Ученые рассказали, почему люди забывают свои сны

Объяснение оказалось достаточно простым для понимания
Как часто бывает такое, что вы видите очень яркий сон, который непременно должны будете вспомнить после пробуждения, но как только вы просыпаетесь, все воспоминания о прошедшей ночи куда-то испаряются? Если вы узнали в данном описании себя, то можете порадоваться — ученые рассказали, почему люди забывают свои сны.

Так, исследователи из Университета Монаша в Мельбурне заявили, что основной причиной “забывчивости” после пробуждения является гиппокамп. Дело в том, что не все области мозга, когда мы засыпаем, отключаются одновременно. В числе последних, кто начинает отдыхать, и оказался гоппокамп — структура, имеющая решающее значение в вопросе перехода информации из кратковременной памяти в долговременную.

И, что логично, если гиппокамп засыпает последним, то просыпается он тоже последним — по крайней мере, именно так это работает у тех людей, которые с утра не могут вспомнить то, что им снилось. А все потому, что такие люди в начале дня попадают в своеобразное “окно”, в котором сон находится в кратковременной памяти, а гиппокамп не может его “принять” из-за того, что продолжает отдыхать.